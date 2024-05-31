العراق ثانيا.. مسؤول ايراني يكشف عن أكبر الوجهات التصديرية لبلاده

2024-05-31 14:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف نائب وزير الاقتصاد الإيراني، محمد رضواني ، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، عن أكبر الوجهات التصديرية لبلاده، فيما بين ان العراق احتل المركز الثاني بعد الصين.

ونقل موقع "ميدل آيست نيوز"، عن رضواني قوله إن "قيمة التجارة الخارجية لبلاده هذا العام بلغت 25 مليارا و 280 مليون دولار"، مبينا ان "صادرات إيران غير النفطية شهدت زيادة بنسبة 3.8 بالمئة في الشهرين الأولين من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي".

وأضاف ان "صادرات البلاد غير النفطية في الشهرين الأولين من هذا العام بلغت 8 مليارات دولار بزيادة قدرها 3.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي"، مؤكدا ان "حجم صادرات البلاد بما فيها النفط الخام وزيت الوقود، الخدمات الهندسية الفنية وتجارة الأمتعة بلغت 16 مليار دولار".

وتابع رضواني انه "في الشهرين الأولين من العام، بما في ذلك تصدير النفط الخام وزيت الوقود (المعلن من قبل وزارة النفط) والخدمات الفنية والهندسية، كان هناك فائض قدره 7.13 مليار دولار في التجارة الخارجية، ومن دون صادرات النفط الخام وزيت الوقود والخدمات الفنية والهندسية، لدينا عجز في التجارة الخارجية بنحو مليار دولار".

وذكر أنه "تم خلال شهرين من العام الجاري تصدير 8.3 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية بقيمة 3.5 مليار دولار، بزيادة 4.5% في الوزن و8% في القيمة".

وعن أكبر الوجهات التصديرية للبلاد خلال شهرين من العام الجاري، قال رضواني إن "الصين بـ 2.2 مليار دولار، العراق بـ 1.6 مليار دولار، الإمارات العربية المتحدة بمليار دولار، تركيا بـ 729 مليون دولار، باكستان بـ 383 مليون دولار وأفغانستان بـ 351 مليون دولار والهند بـ 302 مليون دولار هي وجهات التصدير السبعة الرئيسية لإيران".

وعن حجم الواردات خلال شهرين من العام الجاري، قال "دخل البلاد خلال هذه الفترة 5 ملايين و848 ألف طن بضائع بقيمة 9.1 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 13% من الوزن و 9% من حيث القيمة".

المصدر: وكالات