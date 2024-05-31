مساعد مدرب النجف: عازمون على تحقيق الفوز أمام زاخو

2024-05-31 15:12:02 - المصدر: واع

النجف الاشرف - واع - حيدر فرمانيخوض فريق النجف لكرة القدم اليوم الجمعة مباراة مهمة أمام فريق زاخو في ملعب النجف الدولي لحساب الجولة الـ(32) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).وقال مساعد مدرب فريق النجف لكرة القدم عدي عمران لوكالة الانباء العراقية (واع) إن " فريقه سيخوض مباراة اليوم والتي ستقام في ملعب النجف الدولي بكامل الجاهزية ".وأضاف أن " فريق النجف يسعى من خلال هذه المباراة الى كسب النقاط الثلاثة كون ان المباراة تقام في ملعبنا و امام جماهيرنا ، مؤكدا أن مباراة اليوم لا تخلو من الصعوبة لاسيما وأن فريق زاخو يعد من افضل الفرق هذا الموسم وهو ينافسنا على احتلال المركز الرابع".وأوضح أن " الكادر الفني لفريق النجف شخص نقاط القوة و الضعف عند الفريق المنافس ، مبينا أن اللاعب محمد صالح سيغيب عن مباراة اليوم بداعي الحرمان لتراكم بالبطاقات الملونة".