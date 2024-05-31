مساعد مدرب النجف: عازمون على تحقيق الفوز أمام زاخو
2024-05-31 15:12:02 - المصدر: واع
النجف الاشرف - واع - حيدر فرمان
يخوض فريق النجف لكرة القدم اليوم الجمعة مباراة مهمة أمام فريق زاخو في ملعب النجف الدولي لحساب الجولة الـ(32) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).
وقال مساعد مدرب فريق النجف لكرة القدم عدي عمران لوكالة الانباء العراقية (واع) إن " فريقه سيخوض مباراة اليوم والتي ستقام في ملعب النجف الدولي بكامل الجاهزية ".
وأضاف أن " فريق النجف يسعى من خلال هذه المباراة الى كسب النقاط الثلاثة كون ان المباراة تقام في ملعبنا و امام جماهيرنا ، مؤكدا أن مباراة اليوم لا تخلو من الصعوبة لاسيما وأن فريق زاخو يعد من افضل الفرق هذا الموسم وهو ينافسنا على احتلال المركز الرابع".
وأوضح أن " الكادر الفني لفريق النجف شخص نقاط القوة و الضعف عند الفريق المنافس ، مبينا أن اللاعب محمد صالح سيغيب عن مباراة اليوم بداعي الحرمان لتراكم بالبطاقات الملونة".
يخوض فريق النجف لكرة القدم اليوم الجمعة مباراة مهمة أمام فريق زاخو في ملعب النجف الدولي لحساب الجولة الـ(32) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).
وقال مساعد مدرب فريق النجف لكرة القدم عدي عمران لوكالة الانباء العراقية (واع) إن " فريقه سيخوض مباراة اليوم والتي ستقام في ملعب النجف الدولي بكامل الجاهزية ".
وأضاف أن " فريق النجف يسعى من خلال هذه المباراة الى كسب النقاط الثلاثة كون ان المباراة تقام في ملعبنا و امام جماهيرنا ، مؤكدا أن مباراة اليوم لا تخلو من الصعوبة لاسيما وأن فريق زاخو يعد من افضل الفرق هذا الموسم وهو ينافسنا على احتلال المركز الرابع".
وأوضح أن " الكادر الفني لفريق النجف شخص نقاط القوة و الضعف عند الفريق المنافس ، مبينا أن اللاعب محمد صالح سيغيب عن مباراة اليوم بداعي الحرمان لتراكم بالبطاقات الملونة".