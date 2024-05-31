ضيوفه "الافتراضيين" فيروز وعادل إمام.. مهرجان تجاري مصري في كركوك (صور)

2024-05-31 15:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان المصري الدولي للتسوق في كركوك، يوم الجمعة، عن مشاركة ثماني دول عربية مع العراق و100 شركة من مختلف القطاعات في المهرجان.

ويقول رئيس المهرجان حازم فتحي، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان يعرض سلعاً سوقية مختلفة مثل المواد الغذائية والتجميل والاثاث والمفروشات وغيرها من الصناعات التقليدية في البلدان العربية، حيث تجد البضائع المصرية والسورية والأردنية والفلسطينية وباقي الدول العربية المشاركة وبأسعار مقاربة للسعر المحلي العراقي".

ويشير إلى أن "هناك إقبالاً من أهالي كركوك على المهرجان إلى جانب زوار من محافظات أخرى".

ويتابع فتحي "المهرجان شهد حضور الفنانة العربية الكبيرة فيروز من خلال عرض صورها مع أجواء موسيقية، وكذلك مشاهد للفنان عادل إمام الذي يتمتع بشهرة كبيرة وحب بين أهالي كركوك والعراق عامة".

ويقول وديع المصري، أحد المشاركين لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان يعتبر خطوة في تعزيز الثقافات بين الدول العربية وهي خطوة اقتصادية تنعش الحركة التسوقية والتجارية في العراق وكركوك".

ويؤكد أن "هناك إقبالاً كبيراً ومميزاً من أهالي كركوك لشراء المنتجات المعروضة لعموم قطاعات الإنتاج الصناعية".

فيما تصف زينب علي، إحدى زبونات المهرجان، لوكالة شفق نيوز، المهرجان بأنه "فسحة اقتصادية مهمة لتنسيق الحركة السوقية في كركوك وزيادة عمليات البيع والشراء في هذا المهرجان وتعزز الثقافات العربية وتلاقحها، فأنت تشاهد مشاركة من مصر وفلسطين والأردن وسوريا ودول خليجية كل هذا يعطيك انطباعاً جميلاً بأن هناك تواصلاً وتفاعلاً بين جميع هذه الدول".

وتقول "لقد وثقّت تلال التوابل الهندية المعروضة في المهرجان وكذلك طعام الفراعنة بالنكهة المصرية المميزة، واللافت للنظر هو مشاهدة الفنانة فيروز والفنان عادل إمام، ما منح المهرجان نكهة مميزة".

من جانبه، يوضح نائب رئيس غرفة التجارة بكركوك عمر مامو، لوكالة شفق نيوز، أن "افتتاح هذه المهرجانات يعزز من أواصر التقارب مع البلدان العربية، ولاسيما جمهورية مصر العربية وانطلاق مهرجان التسوق الخامس للمنتجات المصرية والعربية في كركوك يأتي بعد النجاح الذي حققه المهرجان السابق وإقبال المواطنين على شراء واقتناء البضاعة المصرية فضلاً عن الاطلاع عن كثب على العادات والتقاليد المصرية، وكذلك عرض صناعات تجارية مصرية وعربية ضمن التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر والدول العربية".