2024-05-31 15:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، القبض على 9 متهمين وفق أحكام قانونية مُختلفة في محافظات بغداد وبابل وميسان.

وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قطعات الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على 9 متهمين بمواد قانونية مُختلفة تنوّعت بين (السرقة ، المشاجرة، عدم حمل مستمسكات ثبوتية، حيازة أسلحة، اعتداء) في مناطق (الزعفرانية، المدائن ،جسر ديالى، البياع، حي العامل، السيدية، حي الاعلام ) ببغداد، ومنطقة (الإسكندرية) بمحافظة بابل ومنطقة (نهاوند) بمحافظة ميسان".

وأضاف البيان، "كما تم ضبط ( مسدس، 2 مخزن عتاد، 7 اطلاقات، مواد أخرى)"، مؤكدا انه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات اصولياً الى الجهات المختصة".