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التعليم تعلن عن منح دراسية من اكاديمية العلوم والتكنولوجيا في مصر

التعليم تعلن عن منح دراسية من اكاديمية العلوم والتكنولوجيا في مصر
التعليم تعلن عن منح دراسية من اكاديمية العلوم والتكنولوجيا في مصر
2024-05-31 15:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، عن توفر 5 منح دراسية مقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في جمهورية مصر العربية لشهادتي الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي 2025/2024.

وأوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بالوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "آخر موعد للتقديم يوم الاثنين الموافق 2024/6/10 عبر البوابة الخاصة لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية".

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