التعليم تعلن عن منح دراسية من اكاديمية العلوم والتكنولوجيا في مصر

2024-05-31 15:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، عن توفر 5 منح دراسية مقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في جمهورية مصر العربية لشهادتي الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي 2025/2024.

وأوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بالوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "آخر موعد للتقديم يوم الاثنين الموافق 2024/6/10 عبر البوابة الخاصة لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية".

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