التعليم تعلن توفر منح دراسية بالعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر

2024-05-31 15:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن توفر منح دراسية بالعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "تتوفر خمس منح دراسية مقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في جمهورية مصر العربية لشهادتي الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي 2025/2024".

واضاف البيان أن "دائرة البعثات والعلاقات الثقافية تؤكد أن آخر موعد للتقديم يوم الاثنين الموافق 2024/6/10 عبر البوابة الخاصة لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية"