ماذا حدث؟.. بغداديون يتخوفون من مستقبل "مشاريع الحزمة الأولى" (صور)

2024-05-31 15:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ مع افتتاح عدد من الجسور والمجسرات في بغداد ضمن الحزمة الاولى لحملة الحكومة لتخفيف الازدحامات المرورية في العاصمة بغداد، تبرز تساؤلات لدى المواطنين عن امكانية ادامة هذه المجسرات وصيانتها دورياً.

وبحسب عدد من المواطنين الذين التقتهم وكالة شفق نيوز، فأنهم "أبدوا تخوفاً من التوقف عن صيانة هذه المجسرات الجديدة على نحو مستمر خصوصا بعد تداول بعض مقاطع الفيديو عن وجود بعض عناصر الخلل في بعض هذه الجسور او المجسرات الجديدة وحاجتها لمتابعة دائمة ومستمرة من قبل الشركات التي أنجزتها وعدم تركها عرضة للتخسفات كما هو حال الجسور والأنفاق والشوارع القديمة في بغداد والتي تحتاج الى صيانة دائمة".

وبيّن المواطنون أن "هذه المشاريع الجديدة جاءت لفك الازدحامات المرورية واي قطوعات مستقبلية فيها أو توقفها عن العمل سيعيد الوضع المروري الى سابق عهده خاصة ان بغداد تحتاج الى مزيد من هذه المشاريع لفك هذه الاختناقات".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن إطلاق أربعة مشاريع جديدة، ضمن الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وتضمنت المشاريع الجديدة، مشروع إنشاء مجسر ونفق تقاطع الفنون الجميلة الذي يشتمل على مجسرين يربطان الطريق القادم من الجامعة المستنصرية بالطريق المؤدي إلى تقاطع الصرافية، وبالعكس، ويبلغ طول المجسر الواحد مع المقتربات نحو 400م وعرض 9م.

أما المشروع الثاني فيتضمن تطوير تقاطع معسكر الرشيد مع سريع الدورة (مجمع المشن)، ويشتمل على إنشاء نفق بطول 470م بممرين للذهاب والإياب، يربط (طريق معسكر الرشيد والزعفرانية) مع (منطقة الكرادة)، وكذلك إنشاء مجسر over fly بطول 805م وعرض 9م يربط طريق بغداد الجديدة بمعسكر الرشيد والزعفرانية، بالإضافة إلى تطوير التقاطع السطحي الذي سيعمل بانسيابية عالية لخدمة سير المركبات في طرق (بغداد الجديدة-كرادة) (زعفرانية- بغداد الجديدة) و (كرادة - بغداد الجديدة)، وبمجموع أطوال تبلغ نحو 2كم للشوارع الخدمية.

في حين يشمل المشروع الثالث تطوير تقاطع قرطبة، شارع بور سعيد، وإنشاء مجسر قرطبة بطول 725م وعرض 18م بامتداد شارع بور سعيد، من نفق ساحة الطيران عبوراً لطريق محمد القاسم المجسر.

أما المشروع الرابع فيتضمن إنشاء الطريق الرابط بين سريع محمد القاسم وطريق (كركوك- بغداد) مروراً بحيّ البساتين، ومدّ طريق سريع محمد القاسم ليتقاطع مع طريق السدة الذي يمتد ليتقاطع مع طريق (كركوك-بغداد) بطول يبلغ نحو (2.5)كم بممرين للذهاب والإياب، كما يشمل المشروع إنشاء مجسر على طريق قناة الجيش يعبر فوق سريع محمد القاسم، بطول ومقتربات تبلغ 700م.