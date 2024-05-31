المندلاوي يصدر توجيها يخص جداول الموازنة

2024-05-31 15:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، اللجنة المالية النيابية بالإسراع في المراجعة النهائية لجميع بنود جداول قانون الموازنة لعام 2024، و المرسلة من قبل الحكومة. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة تلقته الاقتصاد نيوز، أن المندلاوي شدد على ضرورة الانتهاء من التصويت على هذه الجداول خلال الجلسة المقبلة سيما وان تمس حاجة المواطن بشكل كبير، مؤكدا تحديد جلسة يوم الإثنين المقبل موعدا لإقرارها. وطالب المندلاوي اللجنة المالية بمراجعة أخيرة ودقيقة لجميع جداول الإيرادات والنفقات والتخصيصات، وتحديد نسب العجز وسبل تقليصها و إعداد التقرير الشامل الذي سيعرض على مجلس النواب للتصويت عليه، متضمنًا جميع الملاحظات التي رافقت موازنة عام 2023.