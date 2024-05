2024-05-31 16:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: حمل رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ذي قار، احمد الخفاجي، أن الجهة المنفذة لمجسر الإسكان مسؤولية التلكؤ في المشروع، فيما أشار إلى، أن المشروع عاصر أكثر من رئيس وزراء، وهذه الجهة لم تكمله ولم تحاسب لأنها متنفذة. وقال الخفاجي، في حديث لـ”برنامج هموم الناس”، الذي...

