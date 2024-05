2024-05-31 16:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:بدأت صباح اليوم الجمعة عملية التعداد التجريبي للسكان استعدادا للتعداد السكاني العام المقرر إجراؤه في 20 من شهر تشرين الثاني من العام الحالي .وقال معاون مدير دائرة تخطيط ذي قار حمودي لازم لشبكة اخبار الناصرية، ان البداية كانت مع تحديد حدود المحلات والأحياء السكنية في قضاء الفضلية جنوب...

The post بالصور: ثمان فرق تجوب الفضلية جنوبي ذي قار لترقيم المباني والمنازل في إطار التعداد التجريبي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.