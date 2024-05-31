البنك المركزي يعزز قروض الإسكان بثلاثة تريليونات دينار

2024-05-31 16:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، المصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي بوضع خطّةٍ مدروسة للإقراض السكني.

وقال اعلام البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، قرر عدداً من القرارات التي من شأنها توفير مبالغ إضافية تصل إلى نحو ثلاثة تريليونات دينار ستنعكس بدورها على الاستجابة لطلبات الاقتراض السكني من قِبل المواطنين عبر (المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي) بصورة ميسّرة، وذلك دعماً لتوجهات الحكومة في هذا الصدد".

وأضاف البيان، ان " البنك المركزي العراقي وجّه إدارة كلاً من المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي بوضع خطّةٍ مدروسة للإقراض السكني، تتولى من خلالها استلام طلبات المواطنين الراغبين بالاقتراض، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة و وفق السياقات والأنظمة المعمول بها في كل منهما على أن تراعى الأولويات في ذلك، وبما يحقق مبدأ العدالة بين المواطنين، سيّما المعاملات المنجزة أو قيد الإنجاز".

كما دعا البنك، بحسب البيان، الحكومة ومجلس النواب إلى "تقديم الدعم للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي، من خلال تخصيص مبلغ سنوي ضمن الموازنة العامة الاتحادية لتعزيز رأسِمال كلٍ مّنهما بما يتيح الفرصة أمامهما لتنفيذ سياستهما بمنح القروض السكنية للمواطنين".



