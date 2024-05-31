برشلونة يبحث عن حلول لإنجاز صفقة نجم السيتي الشائكة

2024-05-31 16:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يواجه فريق برشلونة الاسباني، عقبات مالية في إطار مساعيه لإتمام التعاقد مع برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

فقد ذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، أن حل تقسيط الشرط الجزائي لبرناردو - البالغ 50 مليون يورو - على 3 دفعات، لا يبدو كافيا لإتمام الصفقة، حيث تظل الدفعات كبيرة بالنسبة لخزينة النادي الكتالوني.

وقالت الصحيفة إنه مع إضافة راتب برناردو سيلفا، والحوافز المالية، سيكون البارسا مطالبا بأكثر من 25 مليون يورو سنويا، وهو ما يفوق قدراته الحالية.

واعتبرت أن البلوجرانا سيكون بحاجة لأمرين، من أجل إنجاز صفقة النجم البرتغالي، إما رافعة اقتصادية جديدة، أو الاضطرار لبيع أحد نجوم الفريق، على غرار رافينيا أو رونالد أراوخو أو فرينكي دي يونج.

ولفتت "ماركا" إلى أن برشلونة يسابق الزمن، لتسجيل عقد مدربه الجديد هانز فليك، وعدد من لاعبيه الآخرين، مثل بالدي وجافي وإينيجو مارتينيز وفيتور روكي.

المصدر: وكالات