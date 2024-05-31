2024-05-31 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

انتقد خطيب وإمام جمعة مسجد الكوفة، الشيخ محمد الوحيلي، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، الصمت المطبق مقابل الإبادة التي يتعرض لها أهالي غزة.

وقال الوحيلي في خطبة الجمعة، وتابعتها "بغداد اليوم"، إننا "اليوم نجد أهلنا في غزة هاشم يبادون، ونرى قتل النساء والأطفال، ومنع وصول أبسط ضرورات الحياة لهم، في مشهد يفطر القلب، فهناك نازحون ينتظرون ما يطفئ عطشهم، وأجساد مقطعة يصعب التعرف عليها، مقابل صمت مطبق، في مشهد مخز من التخاذل عن الوقوف في وجه الآلة الوحشية للكيان الصهيوني".

واضاف أن "هذا المشهد العاجز قابله تحرك لأمريكا لمساعدة العدوان الصهيوني، وإيصال الأسلحة والمعدات العسكرية، وتعاون أكثر دول الغرب، رغم أن غزة وأهلها ومقاومتها تدفع ثمن الدفاع عن مقدسات المسلمين".

وأكد أن "المسلمين اليوم بأمس الحاجة إلى جمع الكلمة، وتوحيد الرأي، والابتعاد عن نشر الشائعات والأكاذيب وما يوجب التخريب والفرقة، لأن ذلك يشل حركة المجتمع، ويوهن البناء، ويضعف الشوكة، لما تمر به الأمة الإسلامية والعربية من ظرف عصيب بمواجهة العدوان من كل جهة ومكان، وبأساليب وحشية عسكريا واقتصاديا وفكريا".