2024-05-31 16:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

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قيام اشخاص مسلحين مجهولين يقدر عددهم حوالي ٢٥ شخص تقريبآ حسب ادعاء احد حراس الشركة يستقلون ثلاث عجلات من نوع كيا حمل بمحاولة اقتحام شركة الرار الأمنية المكلفة بحماية مجمع اسد بابل قيد الانشاء وذلك ضمن منطقة عكركوف منطقة الخيول في ابو غريب حيث قام احد الحراس الشركة (حارس امني في الشركة)

أعلاه باطلاق النار عليهم مما أدى الحادث الى مقتل احد المسلحين

واصابة احد المسلحين في الفخذ الأيمن ولاذا باقي الأشخاص مع عجلاتهم الى جهة مجهولة تم نقل الجثة مع المصاب الى مستشفى ابي غريب وتحفظ على المصاب من قبل دوريات مركز عكركوف ولم يتم ضبط أي قطعة سلاح بحوزتهم