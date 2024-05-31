2024-05-31 16:36:07 - المصدر: منصة إيشان

حظيت الطالبة الكفيفة، أنوار شعلان قاسم، على تفاعل كبير بوسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت قصة كفاحها ومثابرتها من أجل أن تبقى متفوقة في دراستها الأكاديمية، رغم ما تعانيه من عمى ولادي. “إيشان” تتبعت قصة نضال هذه الطالبة التي خرجت من قرى قضاء الشطرة (330 كم جنوب بغداد)، لتتحول إلى أيقونة علمية وثقافية، وقدوة لكل […]

ظهرت المقالة حاورته “إيشان”.. والد طالبة جامعة الشطرة الكفيفة: لديها مطلب واحد من وزير التعليم أولاً على ايشان.