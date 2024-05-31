2024-05-31 16:36:07 - المصدر: منصة إيشان

اعتبر الكرملين، الجمعة، أن إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غير المسبوقة بتهمة تزوير سجلات تجارية، تظهر أن البيت الأبيض “يقصي خصومه السياسيين” بأي وسيلة ممكنة. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن “حقيقة وجود إقصاء يتم في الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع للخصوم السياسيين بمختلف الوسائل القانونية وغير […]

ظهرت المقالة روسيا تدافع عن ترامب: البيت الأبيض يقوم بـ”إقصاء خصومه” أولاً على ايشان.