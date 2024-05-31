كردستان يسلم النزاهة متهما بالاختلاس

2024-05-31 17:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، بتسلّم أحد المطلوبين الهاربين من السلطات الأمنيَّة في إقليم كردستان العراق بعد دخوله الأراضي العراقيَّة قادماً من تركيا، لافتةً إلى أنَّ المُدان اختلس مبلغاً من المال العام أثناء فترة عمله في وزارة الكهرباء.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ببيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "التنسيق والتعاون بين دائرة الاسترداد في الهيئة ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة أسفر عن تسلُّم المُدان الهارب (عصام إسماعيل عيدان ذياب الجنابي) من مُديريَّة الشرطة العامَّة في كردستان العراق"، مُبيّناً أنه "تمَّ تعقُّب المُدان أثناء مُدَّة إقامته وتنقُّله بين عددٍ من الأماكن في تركيا"، موضحاً أنَّه "تمَّ إلقاء القبض عليه أثناء دخوله أربيل، حيث تمَّ إيقافه في مُديريَّة الشرطة العامَّة في الإقليم".

وتابع: "محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بإيقاع عقوبة السجن لمُدَّة عشر سنواتٍ بحقِّ المُدان؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات"، مُنبِّهاً أنَّ "المُدان انقطع عن الدوام عندما كان يعمل بصفة أمين صندوق قاطع كهرباء الكرخ الجنوبي للمُديريَّة العامَّة لتوزيع كهرباء الكرخ؛ بعد اختلاسه مبالغ الجباية المُسلَّمة إليه من المُواطنين".