مقتل واصابة اثنين من اصل 25 شخصا هجموا على مجمع سكني غربي بغداد

2024-05-31 17:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، (31 ايار 2024)، بمقتل واصابة اثنين من أصل 25 شخصا هجموا على مجمع سكني غربي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "مسلحين مجهولين يقدر عددهم بـ 25 شخصاً يستقلون ثلاث عجلات من نوع (كيا) حمل حاولوا اقتحام شركة (الرار) الأمنية المكلفة بحماية مجمع أسد بابل (قيد الانشاء) وذلك ضمن منطقة عكركوف (منطقة الخيول) في قضاء أبو غريب".

وأضاف، ان "أحد حراس الشركة قام باطلاق النار على المسلحين مما أدى الحادث الى مقتل احدهم وإصابة آخر فيما لاذ الباقي منهم مع عجلاتهم بالفرار الى جهة مجهولة".

وأشار المصدر الى "نقل الجثة مع المصاب الى مستشفى ابي غريب وتم التحفظ على المصاب من قبل دوريات مركز شرطة عكركوف" لافتا الى "عدم ضبط أي قطعة سلاح بحوزتهم".



