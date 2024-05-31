البيئة تعلن إطلاق حملة لإزالة الألغام بمساحات محدودة في عدة محافظات

2024-05-31 17:24:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ امنة السلاميأعلنت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، اليوم الجمعة، عن إطلاق حملة لاستكمال إزالة الألغام وتطهير ما تبقى من المساحات التي وصفتها بالمحدودة في المحافظات المحررة.وقال مدير إعلام دائرة شؤون الألغام مصطفى حميد لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن "دائرة شؤون الألغام وبإشراف مباشر من قبلها ومتابعة وبموجب أوامر عمل صادرة، أطلقت حملة أعمال لإزالة الألغام وتطهير ما تبقى من مساحات محدودة في جميع المحافظات المحررة".وأضاف، أن "الحملة تتضمن إزالة وتطهير الألغام لأكثر من 11 كيلو متر مربع في محافظة الأنبار، وأكثر من نصف كيلو متر مربع في ديالى وفي كركوك تستهدف الحملة تطهير 12 كيلو متر مربع، وفي نينوى أكثر من 17 كم ، وأيضا في محافظة صلاح الدين بحدود 13 كم"، مؤكدا أن "جميع أعمال التطهير والإزالة تصدر عن دائرة شؤون الألغام وتخضع لمراقبة بموجب سلسلة من المعايير الوطنية والدولية النافذة وترفع تقارير بها".وتابع أن "دائرة قسم التعويضات في مجلس محافظة بغداد هي الجهة المعنية والمسؤولة بتعويض ضحايا الألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة والأعمال الإرهابية والعسكرية في العاصمة.