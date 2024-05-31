‎ريال مدريد يحدد موعد تقديم مبابي

2024-05-31 17:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعاستقر ريال مدريد على موعد تقديم النجم الفرنسي، كيليان مبابي، الذي بات قريبا من الانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو، هذا الصيف، بحسب تقرير صحفي إسباني.وذكرت صحيفة "ماركا"، اليوم الجمعة، أن "مبابي سيتواجد في العاصمة مدريد، الأسبوع المقبل، لتوقيع العقود وتقديمه لوسائل الإعلام، بعد المباراة الودية المقررة بين منتخبي فرنسا ولوكسمبورج، يوم الأربعاء".وسيقدم النادي الملكي صفقة مبابي يوم الخميس، 6 حزيران المقبل.ولفتت الصحيفة المدريدية إلى أن" النجم الفرنسي، سيحاول الاستفادة سريعا من عامل الوقت، لتحقيق رغبة ديدييه ديشامب، مدرب الديوك، في حسم كل الأمور قبل انطلاق منافسات يورو 2024".ويخطط الميرينجي لاستقبال مهاجم باريس سان جيرمان وموناكو السابق بحفل مهيب.وشارك مبابي، الأربعاء الماضي، في المران الأول للمنتخب الفرنسي استعدادا لكأس الأمم الأوروبية.وعلى مدى السنوات الأخيرة، ترددت الكثير من الأنباء عن إمكانية انضمام مهاجم الديوك للريال، إلا أن الأمر بات الآن أقرب إلى الحقيقة من أي وقت مضى.