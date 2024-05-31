2024-05-31 17:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تسلمت هيئة النزاهة، يوم الجمعة، مطلوباً من سلطات كوردستان أدين باقتراف جريمة الاختلاس بعد تعقبه في الأراضي التركية، مبينة أن المدان عمل بصفة أمين صندوق في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ.

مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أشار إلى أنَّ التنسيق والتعاون بين دائرة الاسترداد في الهيئة ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة أسفر عن تسلُّم المُدان الهارب (عصام إسماعيل عيدان ذياب الجنابي) من مُديريَّة الشرطة العامَّة في كوردستان العراق، مُبيّناً أنه تمَّ تعقُّب المُدان أثناء مُدَّة إقامته وتنقُّله بين عددٍ من الأماكن في تركيا، موضحاً أنَّه تمَّ إلقاء القبض عليه أثناء دخوله أربيل، حيث تمَّ إيقافه في مُديريَّة الشرطة العامَّة في الإقليم.

وتابع المكتب إنَّ محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بإيقاع عقوبة السجن لمُدَّة عشر سنواتٍ بحقِّ المُدان؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، مُنبِّهاً أنَّ المُدان انقطع عن الدوام عندما كان يعمل بصفة أمين صندوق قاطع كهرباء الكرخ الجنوبي للمُديريَّة العامَّة لتوزيع كهرباء الكرخ؛ بعد اختلاسه مبالغ الجباية المُسلَّمة إليه من المُواطنين.