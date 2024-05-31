2024-05-31 17:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، عن انطلاق فعاليات التعداد التجريبي في عموم العراق. وذكر بيان للوزارة، أنه "ضمن الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن الذي من المؤمل تنفيذه في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل أعلنت وزارة التخطيط عن انطلاق فعاليات التعداد التجريبي في جميع محافظات العراق بما فيها إقليم كوردستان وعلى مدى أربعة عشر يوماً، والذي تتضمن عمليات الحزم والحصر والترقيم للمباني وملء استمارة التعداد بمشاركة عدد من الباحثين الميدانيين والمشرفين المركزيين والفنيين". وقال رئيس هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم، حسب البيان إنه "بدأت اليوم فعاليات التعداد التجريبي في جميع محافظات العراق ضمن مناطق مختارة، إذ