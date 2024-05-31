النزاهة تتسلم أحد المطلوبين من كردستان أدين بالاختلاس بعد تعقبه في تركيا

2024-05-31 18:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة النزاهة الإتحادية، اليوم الجمعة، تسلمها أحد المطلوبين من سلطات إقليم كردستان أدين باقتراف جريمة الاختلاس وذلك بعد تعقبه في الأراضي التركية.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تسلمت أحد المطلوبين الهاربين من السلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق بعد دخوله الأراضي العراقيَّة قادماً من تركيا"، لافتة إلى، أن "المُدان اختلس مبلغاً من المال العام أثناء فترة عمله في وزارة الكهرباء".وأشارت إلى، أن "التنسيق والتعاون بين دائرة الاسترداد في الهيئة ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة أسفر عن تسلم المُدان الهارب (عصام إسماعيل عيدان ذياب الجنابي) من مُديريَّة الشرطة العامَّة في كردستان العراق"، مُبيّنة، أنه "تم تعقب المُدان أثناء مُدَّة إقامته وتنقُّله بين عددٍ من الأماكن في تركيا".وأوضحت، أنه "تمَّ إلقاء القبض عليه أثناء دخوله أربيل، حيث تمَّ إيقافه في مُديريَّة الشرطة العامَّة في الإقليم".وتابعت الهيئة، إن "محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة أصدرت قرار حكم غيابياً بإيقاع عقوبة السجن لمُدَّة عشر سنوات بحق المُدان؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات"، مبينة، أن "المُدان انقطع عن الدوام عندما كان يعمل بصفة أمين صندوق قاطع كهرباء الكرخ الجنوبي للمُديريَّة العامَّة لتوزيع كهرباء الكرخ؛ بعد اختلاسه مبالغ الجباية المُسلَّمة إليه من المُواطنين".