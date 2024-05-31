2024-05-31 18:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، حرص البرلمان على إقرار التشريعات التي تُسهم في نبذ خطاب الكراهية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المندلاوي، التقى في مدينة الكاظمية المقدسة، سماحة آية الله السيد الفقيه حسين السيد إسماعيل الصدر".وأضاف البيان، أن "المندلاوي بحث خلال اللقاء مُجمل الأوضاع العامة في البلاد والقضايا التي تمس حياة الفرد العراقي بالدرجة الأساس وسبل تعزيز مسار الإصلاحات وترسيخ سيادة القانون وحفظ العملية الديمقراطية في البلاد".وأشار المندلاوي- وفقا للبيان- إلى أن "مجلس النواب حريص على إقرار التشريعات التي تُسهم في نبذ خطاب الكراهية و تمتين وحدة الصف و النسيج المجتمعي، فضلا عن التعاون الكامل مع السلطة التنفيذية في اجتياز التحديات والعقبات التي تواجه أداءها وتُلقي بظلالها على أمن وسلامة الشعب العراقي الكريم وتلبية كامل احتياجاتهم".بدوره، أثنى السيد حسين الصدر، على "دور وجهود مجلس النواب برئاسة المندلاوي بما يتعلق بإقرار القوانين ذات الصلة بحاجة المواطن والحفاظ على البيئة القيمية للمجتمع منها قانون البغاء وقانون العطل الرسمية الذي تضمن عيد الغدير الأغر وقانون تقاعد العمال وقانون رعاية ذوي الإعاقة وغيرها"، مشيدا، بـ"الجهود الاستثنائية للمندلاوي خلال تسنمه رئاسة الاتحاد البرلماني العربي فيما يخص دعم سيادة البلد وقضايا الأمة العربية وإدانة الحرب ضد أهلنا في فلسطين بالمحافل كافة".