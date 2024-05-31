2024-05-31 18:42:07 - المصدر: منصة إيشان

صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق. وقرر مجلس الأمن سحب البعثة الأممية من العراق الموجودة في البلاد منذ أكثر من 20 عاما، بحلول نهاية 2025، بناء على طلب الحكومة العراقية. وينص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع على تمديد ولاية البعثة التي تم إنشاؤها عام 2003 “لفترة اخيرة […]

ظهرت المقالة مجلس الأمن الدولي يصوت على إنهاء مهمة بعثة يونامي نهاية العام المقبل أولاً على ايشان.