2024-05-31 18:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، حرص البرلمان على إقرار التشريعات التي تُسهم في نبذ خطاب الكراهية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان، إن “المندلاوي، التقى في مدينة الكاظمية، المرجع حسين إسماعيل الصدر”. وأضاف البيان، أن “المندلاوي بحث خلال اللقاء مُجمل الأوضاع العامة في البلاد والقضايا التي تمس حياة […]

ظهرت المقالة حسين الصدر يشيد بجهود المندلاوي في إقرار عطلة “عيد الغدير” وتشريع قانون مكافحة “البغاء” أولاً على ايشان.