2024-05-31 18:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتسلّم أحد المطلوبين الهاربين من السلطات الأمنيَّة في إقليم كوردستان العراق بعد دخوله الأراضي العراقيَّة قادماً من تركيا، لافتةً إلى أنَّ المُدان اختلس مبلغاً من المال العام أثناء فترة عمله في وزارة الكهرباء. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أشار إلى أنَّ التنسيق والتعاون بين دائرة الاسترداد في الهيئة ومُديريَّة […]

ظهرت المقالة بعد تعقبه في تركيا.. النزاهة تتسلم مطلوباً من كردستان اقترف جريمة الاختلاس أولاً على ايشان.