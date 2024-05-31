القبض على متهم سرقة 14 مليون دينار مع مخشلات ذهبية في بغداد

2024-05-31 18:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة 14 مليون دينار مع مخشلات ذهبية في بغداد.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)،أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الإجرام، تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (14) مليون دينار عراقي مع مخشلات ذهبية، من داخل دار ضمن منطقة بغداد الجديدة".وأضاف البيان، أن "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز المديرية، عن تعرض إحدى الدور السكنية ضمن قاطع المسؤولية للسرقة، وبعد التحري وجمع المعلومات، تم التوصل الى المتهم والقبض عليه"، لافتا الى أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق، وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".وتابع البيان، أن "مفارز المديرية نفذت أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين، لقيامهم بسرقة دراجات نارية، وآخرين بالتزوير، ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".