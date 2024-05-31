اللجنة المالية تؤكد اقتراب انتهاء أعمالها على جداول الموازنة: مستعدون لجلسة الاثنين

2024-05-31 19:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، (31 ايار 2024)، قرب انتهاء اعمالها على جداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024.

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "ومنذ أيام، تواصل اللجنة دراسة ومراجعة جداول موازنة 2024 ، بشكل مفصل، بغية إنجازها بالشكل الامثل، وبما يضمن إيجاد التخصيصات المالية اللازمة لجميع القطاعات".

وأضاف "بعد سلسلة الاجتماعات المكثفة، التي استضفنا خلالها الوزراء المعنيين، ها نحن اليوم نوشك على إنجاز مهمة مناقشة ومراجعة تفاصيل هذه الجداول، وبما ينسجم مع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 -2024)".

وتؤكد اللجنة المالية وفقاً للعطواني "جهوزيتها لعرض تقريرها النهائي امام مجلس النواب في جلسة الاثنين المقبل المخصصة للمصادقة على جداول الموازنة وملحقاتها".

وجدد العطواني "الحرص الكبير على تمكين الحكومة الاتحادية من تنفيذ خططها وبرامجها الخدمية والتنموية وبما ينسجم مع برنامجها الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب، كما نؤكد دعمنا الكامل للحكومات المحلية ، من خلال زيادة تخصيصاتها المالية وضمان ديمومة تمويل المشاريع بهدف النهوض بواقع الخدمات في المحافظات كافة".

وكان مجلس النواب، خصص جلسته يوم الإثنين المقبل للتصويت على جداول الموازنة المالية الاتحادية.