رئيس اللجنة المالية: جاهزون لعرض تقريرنا النهائي حول جداول الموازنة في جلسة الاثنين المقبل

2024-05-31 19:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، مواصلتها دراسة ومراجعة جداول موازنة 2024 لإنجازها في وقتها المحدد من أجل التصويت عليها داخل البرلمان، فيما أكدت جاهزيتها لعرض التقرير النهائي حول جداول الموازنة في جلسة الاثنين المقبل.

وذكر رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "لجنته تواصل منذ أيام، دراسة ومراجعة جداول موازنة 2024 ، بشكل مفصل، بغية إنجازها بالشكل الامثل، وبما يضمن إيجاد التخصيصات المالية اللازمة لجميع القطاعات".

وأشار إلى عقد "سلسلة الاجتماعات المكثفة، التي شهدت استضافة الوزراء المعنيين"، مبيناً أن "اللجنة توشك على إنجاز مهمة مناقشة ومراجعة تفاصيل هذه الجداول، وبما ينسجم مع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات ( 2023 _2025 )".

وأكد العطواني بحسب البيان أن "المالية النيابية جاهزة لعرض تقريرها النهائي امام مجلس النواب في جلسة الاثنين المقبل المخصصة للمصادقة على جداول الموازنة وملحقاتها".

وبين أن "اللجنة حريصة على تمكين الحكومة الاتحادية من تنفيذ خططها وبرامجها الخدمية والتنموية وبما ينسجم مع برنامجها الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب".