التجارة تعلن إنتاج أكثر من 3000 طن يوميا من الطحين الصفر

2024-05-31 19:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، إنتاج أكثر من 3000 طن يوميا من الطحين الصفر.وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة محسن نامس- لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "المطاحن الأربعة المكلفة بإنتاج الطحين الصفر تنتج أكثر من 3000 طن يوميا"، منبهاً إلى، "وجود ست مطاحن أخرى ستقوم أيضا بإنتاج الطحين الصفر خلال الأيام المقبلة".وأضاف نامس، أن "المرحلة الأولى تتضمن إنتاج أكثر من 20% من الإنتاج الممكن على أن يرتفع الإنتاج مرحلة بعد أخرى وصولاً إلى سد الحاجة المحلية".وتابع، أن "المنتج عراقي 100‎%‎ بدون إضافات ومفحوص من قبل السيطرة النوعية ومختبرات تصنيع الحبوب ووزارة الصحة"، لافتا في الوقت نفسه إلى، أن "إنتاج الشركة يختلف عن المستورد".