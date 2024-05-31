بعد خسارة الكلاسيكو.. الجوية يسقط أمام نوروز برباعية

2024-05-31 19:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فاز نوروز (4-2) على ضيفه القوة الجوية خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة، (31 ايار 2024) على ملعب السليمانية ضمن منافسات الجولة 32 من دوري نجوم العراق.

وتقدم نوروز بهدف سجله لاعبه إبراهيم توميو بعد مرور 3 دقائق، ثم تعادل القوة الجوية عن طريق حسين جبار بالدقيقة 33، قبل أن يعود إبراهيم توميو ليُسجل الهدف الثاني لنوروز بالدقيقة 45+1، وتعادل القوة الجوية بهدف سجله أيمن حسين بالدقيقة 55.

ثم عاد نوروز للتقدم بهدف سجله لاعبه كلاوديو أوليفيرا بالدقيقة 59 ثم أضاف إبراهيم توميو الهدف الرابع بالدقيقة 79.

الفوز رفع رصيد نوروز إلى النقطة 48 في المركز السابع بفارق نقطة عن دهوك صاحب المركز السادس.

وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد فريق القوة الجوية عند النقطة 66 في المركز الثاني، وتتبقى له مباراة مؤجلة، بفارق 7 نقاط عن الشرطة المتصدر.

وهذه ثاني خسارة للجوية على التوالي بعد سقوطه أمام الزوراء في كلاسيكو الدوري في الجولة الماضية بهدف دون رد.







