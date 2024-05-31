كركوك.. "عبوة وهمية" تقطع أحد الطرق الرئيسية وسط المحافظة

2024-05-31 19:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / كشف مصدر أمني في كركوك، يوم الجمعة، حقيقة قطع أحد الطرق الرئيسية وسط المحافظة بسبب الاشتباه بوجود عبوة ناسفة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "معلومات عن وجود عبوة ناسفة (جسم غريب)، في شارع طريق بغداد قرب جامع الحاجة صبرية وسط المحافظة مما اضطر القوات الامنية لقطع الطريق الرئيسي وتحويل مسار الطريق لطريق ثاني حيث كان خبير المتفجرات يعالج الجسم اعلى الجسر".

وأضاف انه "عند معالجة العبوة تبين أنها وهمية وعبارة عن منظم مروحة سقفية وسويج بلك مع بلك مع أسلاك كهربائية مربوطة بشريط لاصق خالية من المواد المتفجرة، وتم تفكيكها من قبل خبير المتفجرات بدون أي حادث يذكر".