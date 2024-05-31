2024-05-31 20:00:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، مواصلتها دراسة ومراجعة جداول موازنة 2024 لإنجازها في وقتها المحدد من أجل التصويت عليها داخل البرلمان، على الرغم من الاعتراضات التي أعقبت إرسالها من الحكومة. واستجاب مجلس النواب لبيان الإطار التنسيقي الذي أكد في اجتماعه الأخير ضرورة المضي بإقرار جداول الموازنة. وذكر رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان ورد […]

ظهرت المقالة رغم الاعتراضات.. البرلمان يستجيب للإطار التنسيقي ويؤكد جاهزيته لإقرار جداول الموازنة أولاً على ايشان.