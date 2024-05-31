2024-05-31 20:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الجمعة، أن شابا اقدم على الانتحار أقصى جنوبي مدينة البصرة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة بندقية كلاشنكوف في ناحية سفوان أقصى جنوبي مدينة البصرة مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "دوافع الانتحار لا تزال غامضة لغاية الآن، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".