الاتحاد الدولي للمبارزة يختار العراق ضمن الدول المنظمة لبطولات كأس العالم

2024-05-31 20:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الاتحاد الدولي للمبارزة، اليوم الجمعة، اختيار العراق ضمن الدول المنظمة لبطولات كأس العالم للمرة الثانية.وقال بيان لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاتحاد الدولي للمبارزة، أكد اختيار العراق لتنظيم منافسات بطولة كأس العالم (ستلايت) وهي إحدى البطولات الرسمية المعتمدة ضمن منهاجه على ان تقام خلال الفترة 26-27 تشرين الأول المقبل".وأضاف البيان، أن "ثقة الاتحاد الدولي بإسناد المهمة للعراق تأتي بعد النجاح الكبير الذي تحقق من خلال استضافة بغداد منافسات بطولة كأس العالم للمبارزة ستلايت التي أقيمت العام الماضي بمشاركة 12 دولة وهي كل من تركيا والكويت وكازاخستان وايران وتونس واوزبكستان وبلاروسيا والمغرب والأردن واليمن وفلسطين بالإضافة إلى العراق".