ذهبية وبرونزية للعراق في سباق 400م حواجز

2024-05-31 20:36:03 - المصدر: واع

بغداد - واعحصد لاعبا منتخبنا الوطني لألعاب القوى العداء أحمد جمال وعباس عودة، اليوم الجمعة، ذهبية وبرونزية سباق 400م حواجز ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لألعاب القوى الجارية منافساتها في البصرة.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "جمال تمكن من حصد الذهبية بزمن بلغ 51،12 ثانية وجاء اللاعب السعودي عزام ابراهيم ثانيا بزمن 52،39 ثانية و حل لاعبنا عباس عودة ثالثا بزمن 52،99 ، ليضيف فريقنا وسامين جديدين لحصيلة منتخبنا الوطني".