نيجيرفان بارزاني يحث الأحزاب الكوردستانية على الوحدة والتضامن

2024-05-31 20:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية، على أهمية الوحدة والتضامن.

وهنأ بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، رئيس جماعة العدل الكوردستانية، علي بابير، بمناسبة ذكرى تأسيس الجماعة، وجميع قياداتها وأعضائها وجماهيرها.

وأكد رئيس الإقليم، أهمية دور القوى والأحزاب السياسية الكوردستانية من أجل الوحدة والتضامن والعمل المشترك بين الأطراف كافة، مثمناً في الوقت نفسه حضور ودور "علي بابير، وجماعة العدل الكوردستانية".