إشادة سعودية وكويتية بتنظيم العراق لبطولة غرب آسيا لألعاب القوى

2024-05-31 20:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أشاد رئيس الاتحادين العربي والسعودي لألعاب القوى حبيب الربعان، بتنظيم العراق لبطولة غرب آسيا لألعاب القوى.

وقال الربعان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أجمل ما في بطولة غرب آسيا للعبة، والمستمرة أحداثها على ملاعب المدينة الرياضية في محافظة البصرة، هو المستوى الفني المتناسق والمتقارب لجميع المنتخبات المشاركة، وهذا مايعطي للبطولة طابع الحماس والتشويق، حيث حققت جميع الدول الأوسمة الملونة على مستوى الفعاليات كافة".

وأشاد الربعان بالاتحاد العراقي لألعاب القوى، لحُسن التنظيم وتسهيل كل الأمور المتعلقة بكل المنتخبات".

وأضاف، أن "محافظة البصرة دائماً ماتكون معطاءة بكرمها، ولم شمل الأشقاء الخليج بشكل خاص والعرب بشكل عام"، مشيراً إلى أن "المنتخب السعودي هو خليط بين لاعبي المنتخب الأول ومنتخب الشباب لإعدادهم للمحافل الخارجية المقبلة".

من جهته، أكد عضو الاتحاد الكويتي لألعاب القوى عبدالعزيز عبدالله، أنه "ورغم الظروف التي أثرت على اللعبة في بلده بسبب العقوبات، لكننا وبهمة اللاعبين قادرون على التواجد من جديد على منصات التتويج، وتحقيق أرقام تليق باسم الكويت ورياضتها، ومن خلال هذه البطولة نسعى للحصول على أكثر عدداً من الأوسمة الملونة".

وتابع عبدالله، "فوجئنا بحفاوة الاستقبال والتنظيم الممتاز بعد ابتعاد العراق لما يقارب نصف قرن عن تنظيم مثل هكذا بطولات"، مشيداً بانسيابية مجريات البطولة خلال اليومين الأول والثاني".