2024-05-31 21:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، (31 ايار 2024)، إنتاج أكثر من 3000 طن يوميا من الطحين الصفر.

وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في الوزارة، محسن نامس للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "المطاحن الأربعة المكلفة بإنتاج الطحين الصفر تنتج أكثر من 3000 طن يوميا"، منبهاً إلى، "وجود ست مطاحن أخرى ستقوم أيضا بإنتاج الطحين الصفر خلال الأيام المقبلة".

وأضاف، أن "المرحلة الأولى تتضمن إنتاج أكثر من 20% من الإنتاج الممكن على أن يرتفع الإنتاج مرحلة بعد أخرى وصولاً إلى سد الحاجة المحلية".

وتابع نامس، أن "المنتج عراقي 100‎%‎ من دون إضافات ومفحوص من قبل السيطرة النوعية ومختبرات تصنيع الحبوب ووزارة الصحة"، لافتا في الوقت نفسه إلى، أن "إنتاج الشركة يختلف عن المستورد".

يشار الى ان العراق يستورد سنويًا قرابة 2.5 مليون طن من الطحين الصفر، ما يعني ان طاقة الانتاج الحالية تسد 40% من اجمالي الحاجة العراقية للطحين الصفر سنويًا.



