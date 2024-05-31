عمليات بغداد تكشف عن محاولة لسرقة موقع أسد بابل السكني

2024-05-31 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن محاولة لسرقة موقع أسد بابل السكني في أبي غريب.وذكرت القيادة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "شخصين حاولا الدخول لموقع أسد بابل السكني، الذي هو قيد الإنشاء في قضاء أبي غريب لغرض السرقة، مما دفع حراس الموقع وهم من المدنيين إلى إطلاق النار عليهما، أدى ذلك إلى قتل أحدهما، ونتيجة لذلك قام ذوو المقتول والساكنون في القرية المجاورة للشركة بمحاولة اقتحامها وإطلاق النار بشكل عشوائي، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية بالعجلات الموجودة في داخل المجمع".وأضاف البيان، أنه "وعلى إثر ذلك توجهت قوة من لواء المغاوير في قيادة عمليات بغداد، بإشراف مباشر من الفريق الدرع قائد العمليات يرافقه نائبه لشؤون الدفاع لتطويق المكان، حيث تم إلقاء القبض على (16) متهماً، هم أطراف الحادث ضمنهم حراس الموقع والقاتل، وتسليمهم إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".