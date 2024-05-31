2024-05-31 21:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الجمعة، (31 ايار 2024)، عن زيادة عدد الحجاج الوافدين الى الديار المقدسة الى (30293) حاجا.

وذكرت البعثة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "(30293) حاجا دخلوا الى الديار المقدسة، عبر مطاري المدينة المنورة وجدة ومنفذ عرعر الحدودي".

واوضحت، ان "(19076) حاجا يمكثون حاليا في مكة المكرمة، بينما يتواجد (11217) حاجا بالمدينة المنورة".

ولفتت بعثة الحج الى، ان "آخر القوافل البرية التي تقل ضيوف الرحمن ستغادر يوم غد السبت، الأراضي العراقية، لتنتهي بذلك عملية تفويج الحجاج برا من البلاد".