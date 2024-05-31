رواية رسمية تكشف ما حصل في مجمع "أسد بابل" غربي بغداد

2024-05-31 21:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت رواية رسمية يوم الجمعة، الحدث الأمني الذي جرى في مشروع سكني غربي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بالساعة 1320 من اليوم الجمعة حاول شخصان دخول موقع اسد بابل السكني الذي هو قيد الإنشاء في قضاء ابي غريب لغرض السرقة، مما دفع حراس الموقع وهم من المدنيين إلى إطلاق النار عليهما، ادى ذلك إلى قتل أحدهما".

وأضاف البيان؛ أنه "نتيجة لذلك قام ذوي المقتول والساكنين في القرية المجاورة للشركة بمحاولة اقتحامها واطلاق النار بشكل عشوائي مما ادى الى حدوث اضرار مادية بالعجلات الموجودة في داخل المجمع".

وتابع أن "على اثر ذلك توجهت قوة من لواء المغاوير/قيادتنا بإشراف مباشر من الفريق الدرع قائد العمليات يرافقه نائبه لشؤون الدفاع لتطويق المكان وإلقاء القبض على (16) متهماً هم أطراف الحادث ضمنهم حراس الموقع والقاتل، وتسليمهم الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

أفاد مصدر أمني في بغداد، في وقت سابق من يوم الجمعة، بمقتل وإصابة شخصين ضمن مجموعة مسلحة حاولت اقتحام مشروع سكني شمال غربي بغداد، إلا أن حراس المشروع اشتبكوا معهم واجبروهم على الفرار.