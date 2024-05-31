النجف يحقق فوزا ثمينا على زاخو في دوري نجوم العراق

2024-05-31 22:00:05 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق فريق النجف بكرة القدم، اليوم الجمعة، فوزا ثمينا على زاخو بنتيجة 2-1 في دوري نجوم العراق.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "فريق غزلان البادية حقق فوزا ثمينا بنتيجة 2-1 على ضيفه زاخو في المباراة التي جرت على ملعب الأول لحساب الجولة 32 من دوري نجوم العراق".وأضاف، أن "اللاعب محمد جاسم أحرز هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 6، فيما سجل لاعب زاخو رودريك كابوي هدفا في مرماه لصالح النجف في الدقيقة 15، في حين قلص الفارق لزاخو اللاعب أمجد عطوان من علامة الجزاء في الدقيقة 45".