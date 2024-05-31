ذهبية للعراق في سباق الوثب العالي للسيدات

2024-05-31 22:00:05 - المصدر: واع

بغداد- واعخطفت اللاعبة مريم عبد الحميد، اليوم الجمعة، ذهبية سباق الوثب العالي للسيدات ضمن منافسات بطولة غرب آسيا الجارية في البصرة.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): بأن "مريم تمكنت من تجاوز اللاعبتين الايرانيتين المتنافستين على الميداليات حيث خطفت الذهبية بارتفاع بلغ1،77م لتترك المركز الثاني للإيرانية غسل الغولي بارتفاع 1،70م فيما حلت الإيرانية مايا نعيمي ثالثا بارتفاع بلغ 1،65م لتضيف وساما جديدا لرصيد العراق".