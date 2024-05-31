بعثة الحج تعلن زيادة عدد الحجاج الواصلين إلى الديار المقدسة

2024-05-31 22:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الحج والعمرة العراقية، اليوم الجمعة، زيادة عدد الحجاج الواصلين إلى الديار المقدسة.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "(30293) حاجا دخلوا إلى الديار المقدسة، عبر مطاري المدينة المنورة وجدة ومنفذ عرعر الحدودي".وأوضحت، أن "(19076) حاجا يمكثون حاليا في مكة المكرمة، بينما يتواجد (11217) حاجا بالمدينة المنورة".ولفتت الهيئة، إلى أن "آخر القوافل البرية التي تقل ضيوف الرحمن ستغادر، يوم غد السبت، الأراضي العراقية، لتنتهي بذلك عملية تفويج الحجاج برا من البلاد".