البنك المركزي يوفر 3 تريليون دينار إضافية للقروض السكنية

2024-05-31 22:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن البنك المركزي العراقي اتخاذ عدد من القرارات من اجل توفير 3 تريليون دينار إضافية للقروض السكنية للمواطنين عبر (المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي) بصورة ميسّرة. وذكر البنك في بيان تلقى الثامنة نسخة منه، انه " انطلاقاً من الرؤية الإستراتيجية والأهداف الرئيسة للبنك المركزي العراقي في العمل على تعزيز التنمية المستدامة والازدهار و تحقيق الرفاهيّة للمواطنين التي يعد توفير السكن اللائق من أبرزها، وبما يسهم في تنامي التوسع العمراني والتطور الحضري، اصدر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، عدداً من القرارات التي من شأنها توفير مبالغ إضافية تصل إلى نحو (٣) تريليون دينار ستنعكس بدورها على الاستجابة لطلبات الاقتراض السكني من