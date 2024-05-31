2024-05-31 22:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعربت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، عن تقديرها لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن إنهاء ولاية مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، فيما أكدت أن العراق يشهد تقدماً على الأصعدة المختلفة، والقوات العراقية قادرة على حماية السيادة. وقال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي في بيان ورد لـ “إيشان”، إن “الحكومة العراقية تعرب عن ترحيبها وتقديرها لقرار […]

ظهرت المقالة حكومة السوداني ترحّب بإنهاء بعثة يونامي: العراق يشهد تقدماً وقواتنا قادرة على حمايته أولاً على ايشان.