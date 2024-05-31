2024-05-31 22:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، تفاصيل محاولة اقتحام مجمع أسد بابل السكني، فيما أشارت إلى أن ذوي شخص مقتول حاول “الدخول لغرض السرقة”، أطلقوا النار بشكل عشوائي، وتم القبض على 16 متهماً بالحادثة. وذكرت القيادة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “شخصين حاولا دخول موقع أسد بابل السكني الذي هو قيد الإنشاء في قضاء […]

ظهرت المقالة عمليات بغداد تعلن تفاصيل اقتحام مجمع أسد بابل: قواتنا قبضت على 16 متهماً أولاً على ايشان.