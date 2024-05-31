ريال مدريد يغير في استراتيجية تقديم مبابي لكسر رقم رونالدو

2024-05-31 22:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي، يوم الجمعة، عن نية نادي ريال مدريد تغيير استراتيجية تقديم لاعبه المنتظر كيليان مبابي لكسر رقم كريستيانو رونالدو.

وأعلن مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان، وكشف أنه سيعلن وجهته المقبلة قبل بداية بطولة أوروبا منتصف الشهر الجاري، وسط تأكيدات إعلامية بأنه سينضم إلى العملاق الإسباني الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" فإن ريال مدريد سيغير في استراتيجية تقديم لاعبه المنتظر لكسر رقم كريستيانو رونالدو الذي حضر 80 ألف متفرج في السادس من يوليو 2009 من أجل مشاهدته يرتدي القميص الأبيض عقب انتقاله من مانشستر يونايتد الإنجليزي بصفقة قياسية حينها.

وواصلت: لا يمانع ريال مدريد بأن يتم تأجيل تقديم اللاعب الفرنسي إلى ما بعد نهاية المشاركة في كأس أوروبا التي تنطلق في 14 يونيو المقبل.

وسيكون التعاقد مع مبابي الصفقة الأكبر التي يبرمها ريال مدريد في الأعوام الأخيرة، إذ يعتبر أحد أبرز المرشحين للحصول على الكرة الذهبية في الأعوام المقبلة.